МИД Грузии: «выборы» в Абхазии – попытка легитимации этнических чисток

Второй тур т. н. выборов в Абхазии – это еще одна попытка легитимировать этнические чистки. Так голосование в самопровозглашенной республике прокомментировал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



«Никакой легитимности у них [выборов] нет, когда основное население Абхазии выдворены из своих домов в результате этнической чистки. Международное сообщество осудило выборы, их никто не признал и не мог признать», — сказал глава МИД.



Выборы лидера режима в Абхазии прошли 8 сентября. По версии Центризбиркома, победу на них одержал действующий лидер сухумских властей Рауль Хаджимба. Он набрал 47,38% голосов, опередив своего соперника с минимальным отрывом. У лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициния – 46,19%. Явка составила 65,98%.



После первого тура официальный Тбилиси также подчеркнул, что выборы в оккупированном регионе не могут иметь никаких правовых последствий и нарушают фундаментальные нормы международного права. Специальные заявления в связи с абхазскими выборами сделали также 15 стран из «Группы друзей Грузии» в ОБСЕ, а также содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Грузии.









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