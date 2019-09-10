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    Путин поставил точку в «выборах» в Абхазии, поздравив с победой Хаджимба
    10.09.2019
    Президент России Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимбу с переизбранием на пост главы оккупационного режима Абхазии.

    Глава российского государства направил своему наместнику на оккупированной территории Грузии поздравительную телеграмму.

    «Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит помогать Абхазии и оказывать содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

    В связи с тем, что никто из кандидатов на пост лидера режима в Абхазии не смог набрать в первом туре необходимое число голосов, был проведен второй тур. Он состоялся 8 сентября. На следующий день ЦИК республики огласил итоговые результаты голосования. Действующий лидер Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов. Лидер оппозиции Алхас Квициниа не согласился с результатами выборов и заявил о намерении обжаловать результаты. Но поздравления со стороны Путина поставили точку в этом споре - никакого пересмотра результатов не будет, чтобы не поставить хозяина в неловкое положение.


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