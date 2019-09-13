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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В каком случае изменит Россия политику в отношении Абхазии- Сторонники Хаджимба боятся, что…

13.09.2019 - Тамта Чачанидзе. «Резонанси» "Если Хаджимба окажется прав, не думаю, что напряженность примет необратимый характер, но если в обществе появится чувство несправедливости, и Хаджимбе докажут подлог, присвоение голосов, или воздействие на суд, тогда напряженность может принять перманентный характер"- так отзывается с "Резонанси" конфликтолог и бывший министр по делам примирения Паата Закареишвили на т.н. президентские выборы, и их результаты в оккупированной Абхазии.



После обнародования предварительных результатов второго тура т.н. президентских выборов оккупированной Абхазии кандидат, вышедший на второе место, Алхас Квициния заявил, что не признает победу своего оппонента Рауля Хаджимба, и собирается обжаловать результаты в суде.



Примечателен и тот факт, что во втором туре т.н. президентских выборов разница между кандидатами не составляет даже 2%, что сторонникам Квициния дает еще больше повода опротестовать результаты, они собрались у избирательного штаба.



По словам Закареишвили, т.н. президентские выборы оккупированной Абхазии состоялись в открытой форме, по его же заявлению, любой человек может увидеть по интернету, как голоса перераспределились.



"Разница между ними не составляет и 2%, на этом фоне, разумеется, для побежденной стороны вызывает подозрение правильность результатов, эти т.н. выборы проводились достаточно публично, то есть все проценты были скалированы, и выложили в интернете, так что любой человек может проверить как перераспределились голоса.



"Исходя из этого, если по официальному или неофициальному подсчету будет доказано, что Хаджимба победил, тогда сторонники Квициния хоть в суд пожалуются, хоть в другой форме, успеха не достигнут, главное, чтобы они доказали, что голоса были неправильно подсчитаны, или сфальсифицированы, но пока этого факта не видно.



"Претензии сторонников Квициния понятны, если они не принесут доказательства, я сомневаюсь, что общество выйдет на улицу, если они получили достаточно большое количество голосов, если эти люди выйдут на улицу, разумеется, возможно произойдет дестабилизация, и, если они захотят, может возрасти напряженность. Не могу сказать, что напряжение не ожидается.



"Алхас Квициния уже давно находится под вниманием общества, и никогда не был коррумпированным. Очень мало такого случая, чтобы чиновник миновал коррумпированности, оппоненты не смогли найти никакое коррупционное обвинение против Квициния, он чист от коррупции, и это было очень привлекательно для избирателей, и у них была надежда, что он будет бороться с коррупцией.



Хаджимба не только не боролся с коррупцией, а наоборот, в глазах общества еще больше отягчил коррупционный фон, на фоне этого положения сторонники Квициния видели в нем именно борца против коррупции. А для сторонников Рауля Хаджимба, понятно, что Хаджимба хорошо наладил отношения с Россией, и улаживанием этих отношений он старается создать стабильность в Абхазии, то есть это и есть аргумент сторонников Хаджимба.



"Однако Квициния никак не проявлял антироссийского направления, он тоже был бы пророссийским, но Хаджимба уже проверенная пророссийская сила, и поэтому в этом деле часть общества на его стороне. В случае победы Квициния сторонники Хаджимба считают, и боятся, что возможно, Россия изменит политику в отношении Абхазии"- говорит он.



По его же словам, если Квициния доверяет суду, и суд вынесет приговор против него, то он должен подчинится ему.



"Еще несколько раз посчитают эти голоса, если на 100% убедятся, что победил Хаджимба, тогда общество не выйдет на улицу, или если Квициния пожалуется в суд, то есть это означает, что он доверяет суду и, если доверяет суду, и суд вынесет решение против него, тогда он должен подчинится:



"Если он не проявит доверие к суду, этим еще больше ослабнут его позиции, и не сможет вывести общество на улицу, потому, что общество скажет ему, "ты ведь надеялся на суд, и внес дело в суд, а суд сказал, что ты не прав". Поэтому в этой форме возможно, положение успокоится.



"Трудно сказать, насколько для сторонников Квициния будет удовлетворительным судебное решение, потому, что общество четко разделилось надвое 50-50, и исходя из этого, естественно, напряжение может возрасти, что не в интересах кого-нибудь, напряжение в Абхазии не устраивает ни Россию, и ни одну сторону.



Результатом напряженности может быть гражданское противостояние, если Хаджимба окажется прав. Не думаю, что напряжение примет необратимый характер, но если в обществе возникнет чувство несправедливости, и если Хаджимбе докажут фальсификацию, присвоение голосов, или давление на суд, тогда напряженность, возможно, примет перманентный характер, и возможно, за этим последует любой результат, в том числе то, что случилось в свое время с Анквабом, но пока этого не видно, и говорить об этом преждевременно".



Напомним, что по результатам, объявленным т.н. избирательной комиссией, действующий "президент" получил 47,38% голосов участвующих, а его оппонент- 46,19% "Против всех" проголосовали 3154 (почти 4%). В т.н. выборах приняли участие 65,98% избирателей с правом голоса (83 883 человека).









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