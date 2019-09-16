Ситуация в бедийском монастыре на нижней грани критической отметки

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16.09.2019 По информации Национального агентства охраны культурного наследия, ситуация в монастыре Бедия в оккупированной Абхазии на нижней грани критической отметки. Как сообщили в агентстве «ИнтерпрессНьюс», часть фресок в монастыре повреждена или снята, оставшйся части угрожает опасность. По их же информации, агентство намерено предоставить ЮНЕСКО информацию в связи с ситуацией в монастыре Бедия и просит о помощи международное сообщество.



«В видеозаписи есть достоверные доказательства того, что служба в монастыре ведется на русском языке. Бедия совершенно без внимания и если там что-то делается, то только в плане повреждений. В прошлом году, согласно имеющемуся у нас материалу, полученному из конфиденциальных источников, был снят один из фрагментов настенной живописи Баграта Третьего. В то же время, в тяжелейшем состоянии каменная кладка, претерпевающая регресс и процесс распада. В интерьере церкви по-прежнему стоят леса и не для того, чтобы провести консервацию росписи стен, а происходит уничтожение и разрушение фрагментов росписи. В этой тяжелейшей ситуации у нас остается всего лишь один рычаг, чтобы при участии и давлении международного сообщества, создать основание того, чтобы абхазская сторона согласилась на подключение международной миссии и было проверено состояние памятников, находящихся в Абхазии», - сообщили «ИнтерпрессНьс» в пресс-службе.



По их же информации, в курс дела уже поставлена президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в ближайшем будущем должна встретиться с представителями ЮНЕСКО. По информации агентства, на встрече будет поднят и вопрос Бедия.



«...Также будет хорошо, если процесс осуществится при включенности наших специалистов, это сложный вопрос. Положение памятников в Абхазии на отметке ниже критической, они в плачевном состоянии. Мы готовы провести необходимые консультации и подготовить также проект реставрации. У нас есть фотоматериал многих памятников, примерно свыше 100 памятников, которые пребывают в плачевном состоянии. К сожалению, мы не располагаем полной информацией, можем оценивать только по сообщениям и фотоматериалам. В целом положение очень тяжелое», - сообщили в пресс-службе агентства.



По их информации, в соответствии с видеоматериалом будет подготовлен отчет, который в ближайшие недели будет направлен в ЮНЕСКО.



К сведению, в соцсети распространилась видеозапись, на которой видно, что в монастыре Бедия, находящемся в оккупированной Абхазии, стены почти полностью повреждены. Уничтожены уникальные фрески десятого века. На видеоматериале видно, что в монастыре установлены леса.













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