Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречи в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми

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19.09.2019 Сопредседатели Женевских международных дискуссий 16-18 сентября провели встречи в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми в преддверии дискуссий, запланированных на 8-9 октября.



Женевские дискуссии, которые стартовали 10 лет назад, после августовской войны 2008 года, проводятся под председательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проводятся в рамках двух рабочих групп, одна из которых занимается вопросами мира и безопасности, а другая — гуманитарными вопросами.

Встреча в Тбилиси

На встрече с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия 16 сентября стороны акцентировали внимание на событиях вдоль линии оккупации, включая закрытие цхинвальскими властями пунктов пересечения с остальной частью Грузии, а также на события вокруг пропускного пункта у Чорчана-Цнелиси.



По информации пресс-службы МИД Грузии, на встрече Лаша Дарсалия подчеркнул «регулярные нарушения» Россией Соглашения о прекращении огня от 2008 года, в том числе, незаконную милитаризацию и военные учения в регионах Абхазии и Южной Осетии, а также шаги России «к фактической аннексии» оккупированных территорий Грузии.



Согласно той же информации, на встрече обсуждались вопросы ограничения на свободное передвижение на оккупированных территориях, запрета на получение образования на родном языке и дискриминации грузин по этническому признаку. «Также были подчеркнуты факты грубого нарушения прав людей, проживающих в Ахалгори, в том числе гражданских активистов», — сообщает МИД.



Грузинская сторона вновь остро поставила вопрос «необходимости исполнения правосудия» по делам об убийстве Ираклия Кварацхелия, Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.



На встрече затронули также необходимость возобновления встреч в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали «без каких-либо предварительных условий».



Лаша Дарсалия в очередной раз подтвердил приверженность Грузии процессу деэскалации обстановки и мирного урегулирования конфликта, и обратился с просьбой к сопредседателям «еще больше активизировать усилия, чтобы путем эффективного использования Женевских международных переговоров и механизмов предотвращения и реагирования на инциденты решить проблемы пострадавшего в результате конфликта населения и обеспечит долгосрочный мир».



Встречи в Цхинвали и Сухуми



На встрече с сопредседателями Женевских международных дискуссий 17 сентября цхинвальский лидер Анатолий Бибилов говорил о «кризисе на границе» и отметил «провокационный характер и незаконность действий грузинской стороны на территории «Южной Осетии», которые носят прямую угрозу безопасности местному населению». Бибилов заявил, что Грузия предпринимает «неконструктивные действия», и призвал сопредседателей вынудить грузинскую сторону «убрать незаконный блокпост», что обеспечит дальнейшую стабильность на месте.



Министр иностранных дел сухумского правительства Даур Кове 18 сентября встретился с сопредседателями Женевских переговоров. Кове выразил обеспокоенность ситуацией на «границе между Южной Осетией и Грузией». Участники встречи обсудили гуманитарные вопросы, свободное передвижение, экологическую безопасность и другие вопросы, поднятые будут выдвинуты на повестку в ходе октябрьских дискуссий.









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