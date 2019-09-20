США профинансирует новые предприятия в грузинских селах, находящихся у разделительной линии

Агентство международного развития США (USAID) выделит 500 тысяч долларов на реализацию инновационных бизнес-идей в грузинских селах у административной границы с Цхинвальским регионом и Абхазией. Проект осуществляет дочерняя компания Партнерского фонда – «Стартап Грузия».
Агентство международного развития США (USAID) в рамках проекта под названием — «Новые предприятия в селах около разделительной линии», выделит в виде гранта 500 тыс. долларов США, откуда будут профинансированы победители «Стартап Грузия». Начинающим предпринимателям будет дан шанс начать бизнес в селах, находящихся возле оккупационной линии, который будет ориентирован на инновационные бизнес-идеи.
Презентация совместного проекта «Партнерского фонда» и «USAID Zrda» символически состоялась в 600 метрах от Ингурского моста в торговом центре села Рухи.
Прием заявок на участие в совместном проекте «Партнерского фонда» и «USAID Zrda» проводится на официальной веб-странице «Стартап Грузия» — www.startup.gov.ge.