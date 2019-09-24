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    Россия задействовала «мягкую силу» в Гали - народу обещают открыть филиал российского вуза
    24.09.2019
    Председатель организации «Евразийского народного союза» Татьяна Полоскова выступила с инициативой открыть в Гали филиал какого-нибудь росийского высшего учебного заведения. Об этом она заявила на встрече с учителями в одной из грузинских школ.
    По словам Полосковой, у каждого ребенка для учебы должны быть равные условия, и хотя для жителей Гальского района существуют бесплатные квоты, было бы хорошо открыть здесь филиал российского высшего учебного заведения в Гали.

    "Не все могут уехать далеко от дома в Сухуми, но здесь на месте они смогут учиться и получить полноценный диплом", - заявила Полоскова.

    Педагогам русского языка и литературы Полоскова дала денежное вознаграждение по 12000 российских рублей (около 550 лари) и поблагодарила их за «вклад в популяризацию русского языка и литературы». Она отметила, что к 2020 году планируется объявить грантовые конкурсы.

    Полоскова также отметила, что доставила в качестве гуманитарной помощи школьную форму для 7 семей в оОчамчире, а также инвалидные коляски для ветеранов.

    Кроме этого по вопросам образования в Гали состоялся круглый стол, за которым было сосредоточено обсуждение на популяризацию учреждений профессионального образования.

    «Есть дети, которые бросают школу и не продолжают учебу в высших учебных заведениях. Поэтому необходимо продвигать профтехучилища. В Гальском образовательном колледже у нас есть несколько профессиональных направлений.

    В некоторых сельских школах Гали мы собираемся проводить встречи и знакомиться с интересами учащихся »- заявил методист из районного отдела Паата Гамахария.

    На этой же встрече было решено, что Гальскому гуманитарному колледжу будут добавлены направления для кондитеров, электриков и сварщиков.
    Примечательно, что разговор о продолжении учебы в Грузинских высших учебных заведениях выпускниками Гальских школ начался еще с предыдущего учебного года.

    Глава де-факто Гальской администрации – Темур Надирая отметил, что в грузинских высших учебных заведениях студентов из Абхазии, в основном из Гали, подготовливают в качестве реваншистов, поэтому их число необходимо сократить.

    «К сожалению, выпускники Гальских школ едут учиться в университеты Грузии, где их готовят в качестве будущих реваншистов. Сегодня этот вопрос очень остро стоит. Мы будем принимать решения так , чтобы не нарушать право граждан на получение образования и свести к минимуму число абитуриентов, которые продолжат обучение в Грузии. Мы сотрудничаем с Абхазскими университетами, где они принимают на бесплатные факультеты выпускников с Гальского района. Так же лучшим студентам мы выдаем стипендии, для того, чтобы создать конкурентоспособную среду для предложений, которые создает грузинская сторона.

    Это все дает свои результаты. Если в прошлом году около 20-ти выпускников продолжили обучение в Абхазском университете, то в этом году их число увеличилось до 26-ти. Думаю, что их численность будет постепенно увеличиваться. Конечно же, нам понадобится поддержка государства, без этого мы ничего не добьемся. Это составная часть процесса интеграции населения Гали с абхазами ». – заявил Надарая.

    К сведению, по той же причине, абитуриентам в этом году т.н. рубеж до экзаменов на несколько дней перекрыли, однако большинству из них все же удалось выйти на экзамен. Грузинское правительство в ответ всем абитуриентам , кто зарегистрировался на Единые национальные экзамены, независимо от результатов экзамена, зачислила без конкурса.


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