Джемал Гамахария: «Путин укрепляет российскую военную базу в Абхазии»

Указ Президента РФ от 22 сентября 2019 года о выделении необходимого финансирования для модернизации абхазских бандформирований, на самом деле, является шагом, направленным на дальнейшее укрепление оккупационных сил русской военной базы, расположенной в Абхазии и созданной преимущественно против НАТО, всего западного мира, считает председатель Верховного Совета Автономной республики Абхазия Джемал Гамахария.





"Этот шаг, похоже, является плохо замаскированным ответом на недавнее решение США об укреплении обороноспособности Грузии, особенно Украины, которой выделили 250 миллионов долларов.





Наши партнеры и союзники прекрасно знают обо всем этом. Надеюсь, с их стороны будут приняты адекватные меры", - заявляет Гамахария.









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