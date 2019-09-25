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    Зурабишвили: Абхазский язык и абхазская идентичность на грани уничтожения
    25.09.2019
    Своим выступлением я хочу предупредить мир, что в оккупированной Абхазии абхазский язык и абхазская идентичность на грани уничтожения, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в ходе выступления на на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    С трибуны ООН президент ознакомила мировых лидеров с ситуацией на оккупированных и прилегающих к административной границе территориях.

    «Как президент Грузии, сегодня я говорю здесь о нуждах тех людей, которые живут у административной границы. Живут на линии, которая разделяет родственников и раскалывает села, где несчастные случаи и провокации являются частью повседневной жизни, где активно идет передвижение границ, что делает невозможной нормальную мирную жизнь. Я говорю от имени наших граждан, которые живут на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвали, где постоянно нарушаются права человека, ограничивается свобода передвижения, доступ к медицинскому обслуживанию и образованию. Размещенные на границах обоих регионов пропускные пункты периодически закрываются, что приводит к мучениям людей. В своем выступлении я хочу предупредить мир о том, что в оккупированной Абхазии абхазский язык (который признан Конституцией Грузии) и абхазская идентичность находятся на грани уничтожения, демографическое положение абхазской нации катастрофически ухудшается. Утрата абхазского языка, идентичности и традиций станет невосполнимой потерей для мира. Мы все должны объединиться, чтобы защитить и сохранить это богатое культурное разнообразие, за которое арабы называют Кавказ «горой языков». Я говорю от имени вынужденно перемещенных лиц и беженцев, которые уже на протяжении десятилетий не могут вернуться в родные дома и на свои земли», - заявила Саломе Зурабишвили. Она добавила, что ответ Грузии на войну включает многие компоненты и в первую очередь – обеспечение сохранения мира и развития.

    По словам президента, Грузия соблюдает свои обязательства, взятые в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года и ее военные силы не размещены вблизи от линии оккупации.


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