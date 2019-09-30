Коррупция на линии оккупации - сколько стоит пересечь мост Ингури

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30.09.2019 Абхазский режим превратил в бизнес введенное ограничение на пересечение линии оккупации. Как сообщили изданию DFWatch местные жители, неофициально пересечь линию оккупации может любой, кто заплатит деньги.



«Официально закрыто для мужчин от 18 до 60 лет, однако реально ограничение не действует. Тот, у кого есть желание перейти, платит 50 лари и обыкновенно переходит. Может каждый день и не приходится переходить, но если нужно для дела, надо платить», сказал DFWatch–у один из жителей Гальского села.



Население предполагает, что для де-факто режима в настоящее время мотивом служит только зарабатывание денег, потому других логических причин для закрытия перехода нет.



«Если деньги не являются причиной, и они заботятся о безопасности, какой имеет смысл, заплачу я деньги и так перейду или без денег?! Факт, что им это по душе, и так будут до тех пор, пока хорошо не набьют карманы. Потом придумают какой-нибудь новый метод. Когда закрыли [переход], то в качестве причины называли акции в Тбилиси, потом было сказано, что дорогу перекрыли абитуриентам, хотя и абитуриенты перешли и акции также вряд ли будут причиной», - подметил еще один житель Гальского района.



Напомним, что режим Сухуми 27 июля этого года закрыл переход через линию оккупации через реку Ингури. Первоначальной причиной были названы текущие акции против оккупации. Позже «граница» была открыта для всех, кроме мужчин от 18 до 60 лет. Официально ограничение все еще действует в этой форме.









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