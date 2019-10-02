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    Гамахария: «Оккупанты должны знать, что все их попытки изменить национальную идентичность школьников обречены на провал»
    02.10.2019
    27 сентября в школах оккупированного Гальского района прошли мероприятия, посвященные т.н. дню победы. В рамках мероприятий грузинские школьники, одетые в военную форму, вынуждены были исполнять анти-грузинские песни и читать стихи такого же содержания.

    Мы попросили прокомментировать этот вопиющий факт Председателя Верховного Совета Абхазии г-на Джемала Гамахария, который заявил: «как и в прошлом году, так и в нынешнем, в т.н. день победы - 27 сентября, оккупационный режим Абхазии совершил еще одно насилие над грузинскими школьниками, проявившееся в пропаганде ненависти, милитаризма и войны. Оккупанты должны знать, что все их попытки извратить сознание детей, шаг за шагом деформировать национальное самосознание школьников, вырастить новых октябрят и пионеров обречены на провал».

    «Я надеюсь, что произошедший 27 сентября в Гальском районе факт не останется без внимания со стороны международных организаций», - сказал Джемал Гамахария.


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