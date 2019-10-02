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    Абхазский режим снял ограничения на пересечение линии оккупации
    02.10.2019
    Отменено ограничение на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией
    Оккупационный режим Абхазии принял решение об отмене ограничения на пересечение линии оккупации через реку Ингури, отделяющей ее от подконтрольной грузинской стороне территории. Об этом говорится в заявлении СГБ Абхазии.

    Напомним, что несмотря на введенные ограничения, как сообщали местные жители, перейти через линию оккупацию было возможно за взятку. Стоимость такого пересечения составляла 50 грузинских лари.

    Напомним, что режим Сухуми 27 июля этого года закрыл переход через линию оккупации через реку Ингури. Первоначальной причиной были названы текущие акции против оккупации. Позже «граница» была открыта для всех, кроме мужчин от 18 до 60 лет. Официально ограничение все еще действует в этой форме.




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