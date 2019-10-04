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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Сухумский маяк получил статус недвижимого памятника культурного наследия Грузии

04.10.2019 Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии присвоило Сухумскому маяку, одному из исторических достопримечательностей столицы Абхазии, статус недвижимого памятника культурного наследия.



Об этом говорится в приказе директора агентства Николоза Антидзе, опубликованном в пятницу на сайте "Законодательного вестника" Грузии, согласно которому Сухумский маяк назван среди девяти исторических объектов страны, удостоенных такого статуса.



Службе информационных систем агентства поручено отобразить данные объекты в государственном реестре памятников.



Приказ директора агентства входит в силу с момента его опубликования. При этом он может быть обжалован заинтересованной стороной в течение месяца со дня опубликования, в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии.



Сухумский маяк, высота которого составляет 37 метров, был произведен в 1861 году французской компанией Ernest Couin и доставлен в разобранном виде в Сухуми, где его собрали за 150 дней. На вершину маяка ведут 137 отлитых из чугуна ступеней. Сама башня сделана из листов железа. Маяк держится на специальных винтовых сваях, основанием сооружения служит круглая стальная платформа.



За более чем 150 лет своего существования Сухумский маяк, луч которого светит на расстояние до 25 километров, указывая дорогу морякам, потухал только трижды. Даже во время Второй мировой войны он продолжал работу. Самая большая пауза в работе маяка продлилась с 2000 по 2008 годы, из-за недостатка средств на его содержание.



Маяк в Сухуми дал название целому району города, расположившемуся вокруг него.



Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии руководствуется конвенцией ЮНЕСКО о защите нематериального культурного наследия, к которой республика присоединилась в 2008 году, взяв на себя обязательство регистрировать и защищать образцы нематериальной культуры страны.









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