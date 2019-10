The Washington Post обнаружил нашествие северокорейцев в Абхазии

Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

14.10.2019 - "Forbes" «Рано утром, еще до восхода солнца группы северокорейских работников отправляются по улицам абхазских городов строить дома и прокладывать железные дороги, держа в руках пластиковые пакеты с едой. Ночуют они в заброшенном советском отеле, окруженные пальмами и мозаиками с изображением Ленина», - так The Washington Post описывает будни граждан КНДР, нашедших «лазейку», которая позволяет остаться в Европе, несмотря на санкции.



Работают живущие в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) корейцы и в сфере услуг. The Washington Post рассказывает о том, как мужчина по прозвищу Доктор Ким делает массаж отдыхающим из России по $7 за человека. «Мне кажется, что его подбадривает бюст Ленина», — заявил газете нанявший Кима менеджер курорта «Страна души» Зураб Зухба.



Всего в Абхазии работает около 400 северных корейцев, пишет газета. Все они мужчины, многие из которых оставили на родине своих жен и детей, которых теперь поддерживают из-за рубежа. Большинство из них живет в Сухуми — столице частично признанного государства.



В декабре 2017 года ООН ввела санкции, в рамках которых к концу 2019-го все страны, входящие в ООН, должны выслать северокорейских работников. Резолюцию в том числе подписали Россия и Китай, на долю которых приходилось значительное число этих работников. Смысл этого ограничения в том, чтобы не дать Пхеньяну доступа к валюте, которого он лишен из-за санкций. Чтобы обойти запрет, северокорейские власти отправляют за рубеж десятки тысяч своих граждан, которые работают в подневольных условиях, но обеспечивают валютные поступления. Согласно докладу ООН от 2015 года, таких работников из Северной Кореи по всему миру было не менее 50 000, и они приносили КНДР валютные поступления на $1,2–2,3 млрд.



Однако Абхазия в ООН не входит, что создает для северокорейских трудовых мигрантов лазейку. Абхазские чиновники утверждают, что власти КНДР сами к ним обратились. «Они предложили нам сотрудников для ручного труда. Это то, что они могут экспортировать», — сказала газете глава абхазской Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава. Газета пишет, что несколько месяцев спустя чиновницу пригласили в Пхеньян, а группа представителей Северной Кореи приехала в Абхазию, где дегустировала местное вино, киви и мандарины.



В России сейчас остается менее 10 000 северных корейцев, и к 22 декабря власти обещали отправить всех этих людей на родину, говорил в сентябре 2019 года посол России в КНДР Александр Мацегора. Летом 2018 года The Wall Street Journal писала, что, несмотря на режим международных санкций, Россия продолжает выдавать новые разрешения на работу жителям Северной Кореи. В Минтруда на это возражали, что российская сторона соблюдает все предписания ООН.









