Обнаружено тело пропавшего в Абхазии россиянина

Абхазские спасатели совместно с представителями базы отдыха «Апсны adventure» в Абхазии обнаружили тело туриста из России, которого на прошлой неделе унесло течением горной реки Кодори.



Тело погибшего было обнаружено в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. Накануне недалеко от места, где было найдено тело, был обнаружен спасательный жилет, который находился на туристе в момент трагедии, говорится на сайте МЧС республики.



Пропавшего россиянина разыскивали на протяжении пяти дней, в поисках принимали участие 15 человек личного состава, спецтехника, водолазы ИМС, а также вертолет Ми-2.



Напомним, 11 октября российского туриста унесло сильным течением при переходе горной реки в Кодорском ущелье.









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