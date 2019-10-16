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    Обнаружено тело пропавшего в Абхазии россиянина
    16.10.2019
    Абхазские спасатели совместно с представителями базы отдыха «Апсны adventure» в Абхазии обнаружили тело туриста из России, которого на прошлой неделе унесло течением горной реки Кодори.

    Тело погибшего было обнаружено в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье. Накануне недалеко от места, где было найдено тело, был обнаружен спасательный жилет, который находился на туристе в момент трагедии, говорится на сайте МЧС республики.

    Пропавшего россиянина разыскивали на протяжении пяти дней, в поисках принимали участие 15 человек личного состава, спецтехника, водолазы ИМС, а также вертолет Ми-2.

    Напомним, 11 октября российского туриста унесло сильным течением при переходе горной реки в Кодорском ущелье.


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