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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазские ученые смогут участвовать в EURAXESS под грузинским флагом

16.10.2019 Науке Грузии, всем научным учреждениям предоставляется реальная возможность воспользоваться преимуществами и привилегиями, которыми обладают страны-участники EURAXESS - государствам ЕС и таким высокотехнологичным странам, как США, Япония, Израиль. Веб-страница EURAXESS-Грузия будет работать как на грузинском, так и на абхазском языках. Это решение согласовано с Еврокомиссией. Для абхазских ученых воспользоваться этой программой возможно будет только под грузинским флагом, потому что ни Россия, ни другие страны, не являющиеся членами ЕС, не являются участниками EURAXESS.



"Соответственно, у нас будет возможность с января 2020 года сделать огромный шаг в научном направлении", - об этом генеральный директор фонда Руставели Звиад Габисония заявил в ходе встречи с учеными Грузинского технического университета.



EURAXESS - межгосударственная научно-инновационная организация ЕС, которая дает возможность государствам-участникам иметь прямой доступ не только к конкурсам, объявленным Европейским Союзом и Европейской комиссией, но и к внутригосударственным конкурсам стран-участниц, какой возможности прежде не было у Грузии. Грузия стала 41-ым участником EURAXESS, что означает доступ к более чем 15 000 организациям, университетам, представителям бизнес-секторов и более чем 25 000 исследователям мирового масштаба.



Звиад Габисония предоставил презентацию о миссии и услугах EURAXESS, возможностях и технической стороне, также говорил о доступности портала EURAXESS.



«Наша цель, чтобы с 1 января как можно большее число ученых имело доступ к этому порталу, крупным международным проектам и программам. Этот год был важным в сфере образования и науки в направлении евроинтеграции. Мы также стали членами ENQA (Европейская ассоциация по обеспечению качества высшего образования) и EQAR (Европейский реестр независимого агентства по улучшению качества высшего образования)», - заявил генеральный директор фонда Руставели.



С января 2020 года на платформе EURAXESS, будет задействован портал EURAXESS-GEORGIA, после чего грузинские ученые смогут активно участвовать в масштабных международных конкурсах и проектах по всем научным направлениям. Исследователи получат доступ к научным фондам и многомиллионным исследовательским проектам в более чем 40 странах-членах EURAXESS, среди них программа «Horizon 2020» и ее подпрограммы. Информация на портале EURAXESS-GEORGIA будет размещена на грузинском, английском и абхазском языках. Соответственно, абхазские ученые смогут принять участие в масштабных международных проектах от имени Грузии.



Как пояснил директор фонда Руставели, требование комиссии – у всех стран должно быть свое представительство.



Звиад Габисония ответил на вопросы ученых, отметив, что Грузия на присоединение к EURAXESS не потратила ни одного тетри, более того, Фонд Руставели для интеграции в программу получил грант на 200 000 евро.



Что касается участия абхазских ученых в этом проекте, по информации Звиада Габисония, Абхазии, как самостоятельной единицы юридически не существует.



«Мы говорим о научных проектах под грузинским флагом. Абхазские исследователи только вместе с грузинскими учеными смогут принять участие в важных для Грузии конкурсах», - отметил генеральный директор фонда Руставели.









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