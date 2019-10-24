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    В Зугдиди для абхазской свадьбы зажарили 40 коз
    24.10.2019
    Для свадьбы в Абхазии в одной из пекарен Зугдиди целиком зажарили 40 коз. Как рассказывает источник радио «Атинати» козы были куплены в Кахети и на их зажарку потребовались сутки. По той же информации, семья заплатила за это 300 000 рублей, что составляет 14 тысяч лари.

    «Их жарили стоя, целиком. Их вес колебался от 9-15 кг. Это первый раз, когда так много коз зажарили на свадьбу. До сегодняшнего дня мы ничего подобного не помним. Все прохожие смотрели на этих коз, это было удивительное зрелище», - рассказывает сотрудник одного из объектов, расположенного возле пекарни.

    Также сообщается, что на свадебном столе также были и горные туры, занесенные в Красную книгу.

    Свадьба состоялась 19 октября в селе Квитоули Очамчирского района. На столах гостей встречали целиком зажаренные козы. Этот факт высмеял молодой абхазский блогер и назвал это свадьбой Ваци" (козлосвадьба). Из-за комментария, размещенного в социальной сети под свадебной фотографией, его (блогера) вывели из дома незнакомые люди и избили. Беслан Хварцкия до сих пор остается в реанимационном отделении.




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