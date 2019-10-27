Цихелашвили: Абхазский язык сегодня особенно нуждается в сохранении, защите и развитии

27.10.2019 Государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили поздравила общественность с Днем абхазского языка, который отмечается 27 октября.



«Конституция Грузии охраняет абхазский язык, и это говорит о важности данного языка для всего нашего общества. Сегодня он особенно нуждается в сохранении, защите и развитии из-за положения, сложившегося на оккупированной территории. Именно поэтому государство предпринимает соответствующие шаги, в том числе в рамках Государственной программы по абхазскому языку, принятой в 2017 году.



Рада, что все больше и больше молодых людей проявляют интерес к изучению этого уникального языка», — сказала Кетеван Цихелашвили.









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