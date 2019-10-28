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  • Грузия заботится о сохранении абхазского языка
  • Цихелашвили: Абхазский язык сегодня особенно нуждается в сохранении, защите и развитии
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    Грузия заботится о сохранении абхазского языка
    28.10.2019
    В Грузии министр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили заявила, что абхазский язык, как и грузинский, охраняется Конституцией страны, и что всё больше и больше молодых людей проявляют интерес к его изучению.

    Цихелашвили заявила об этом в "День абхазского языка", который официально отмечается в Грузии уже несколько лет. По словам министра, сегодня именно абхазский язык нуждается в сохранении и защите из-за положения, сложившегося в Абхазии, которую власти Грузии считают оккупированной территорией.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с трибуны генеральной ассамблеи ООН, обратилась к международному сообществу с призывом помочь спасти уникальный абхазский язык и абхазскую культуру, которым, по утверждению главы государства "угрожает исчезновение в условиях оккупации российскими войсками этого региона Грузии".


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