Грузия заботится о сохранении абхазского языка

В Грузии министр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили заявила, что абхазский язык, как и грузинский, охраняется Конституцией страны, и что всё больше и больше молодых людей проявляют интерес к его изучению.



Цихелашвили заявила об этом в "День абхазского языка", который официально отмечается в Грузии уже несколько лет. По словам министра, сегодня именно абхазский язык нуждается в сохранении и защите из-за положения, сложившегося в Абхазии, которую власти Грузии считают оккупированной территорией.



Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с трибуны генеральной ассамблеи ООН, обратилась к международному сообществу с призывом помочь спасти уникальный абхазский язык и абхазскую культуру, которым, по утверждению главы государства "угрожает исчезновение в условиях оккупации российскими войсками этого региона Грузии".









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