Москва обещает не включать Абхазию в состав России

30.10.2019 - "СОВА" Т. н. «посольство» России в Сухуми опровергло появившиеся в СМИ предположения о том, что Москва намерена включить Абхазию в состав РФ. На страничке представительства Кремля в оккупированном регионе в соцсети Facebook появился пост с хештегом #fakenews.



Так «посольство» отреагировало на статью, опубликованную на сайте Абхазиум.ру. В ней, кроме прочего, говорилось, что это позволило бы «дать мощный заряд патриотизма, сравнимый с присоединением Крыма к РФ». Авторы FB-поста, впрочем, назвали назвали материал фикцией, а его заголовок («Стали известны планы включения Абхазии в состав России») провокационным.



«Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия решительно заявляет, что текст анонимного автора является фикцией и полностью не соответствует действительности».



Представительство Москвы в Сухуми уверяет, что между Россией и Абхазией «сложились прочные отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства».



Напомним, Россия признала независимость Сухумского режима 26 августа 2008 года. Официальный Тбилиси и мировое сообщество считают как Абхазию, так и Южную Осетию неотъемлемыми частями Грузии, оккупированными Москвой. Помимо РФ независимость этих регионов признали лишь еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.











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