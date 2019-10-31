Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Порты Батуми и Поти смогут принимать суда из оккупированной Абхазии

31.10.2019 В парламенте Грузии зарегистрирована инициатива, которая предусматривает вовлечение оккупированных территорий в единую экономику. Поправка вносится в статью 242 Налогового кодекса. Законопроект предусматривает поставки товаров, произведенных на оккупированной территории Грузии (в том числе, на морском пространстве) лицом, имеющим статус специального предприятия, с оккупированной территории Грузии на другую территорию Грузии как с направления/ по направлению Зугдидкого муниципалитета, так и по направлению Батумского и Потийкого муниципалитетов и/или в противоположном направлении, с использованием соответствующих морских портов, по Грузинским территориальным водам.



Специалист по бизнес-праву Акакий Чаргеишвили поясняет, что правительство Грузии предпринимает конкретные шаги в рамках политики примирения и взаимодействия, стремится к улучшению социально-экономического положения населения в Абхазии и Цхинвальском регионе, поощряет контакты, передвижение и отношения, основанные на общих интересах.



«Стратегия правительства Грузии в отношении оккупированных территорий предусматривает поощрение примирения, сближения и интеграции с проживающим там населением. У нас есть два основных направления. Первый - это [программа] «Шаг к лучшему будущему», которая, с одной стороны, затрагивает торговлю. В 2018 году в Налоговый кодекс были внесены специальные изменения. В программе были учтены вопросы, связанные с идентификацией личности, и был введен специальный упрощенный режим для легитимно проживающих [на оккупированных территориях] людей с целью присвоения им специального кода, похожего на идентификационный номер удостоверения личности. Второе направление касается образования - людям, проживающим на оккупированных территориях была предоставлена возможность принять участие в программах бакалавриата и магистратуры. Проводимые правительством Грузии поощряющие мероприятия не являются разовыми программами, изменения были внесены в ряд законодательных актов. Например, в Налоговом кодексе Грузии появился статус специального предприятия, который присваивает непосредственно Служба доходов. Изменения были внесены в закон Грузии "О предпринимательстве", в которых учтен данный тип отношений. Также были внесены изменения в закон Грузии «Об оккупированных территориях», который определяет, как может быть осуществлена ​​законная экономическая деятельность на оккупированной территории. Возникло понятие "лицо, законно проживающее на оккупированной территории", что дало нам возможность углублять и поощрять отношения», - объясняет Акаки Чаргеишвили.



Как говорит специалист по бизнес-праву, законодатели создали возможность для поставок произведенной на оккупированных территориях продукции на подконтрольную центральной властью Грузии территорию и их экспорта согласно грузинскому законодательству.



«Если в рамках закона "Об оккупированных территориях" будет достигнуто соглашение и будет создано предприятие с особым статусом, на повестку дня встанет вопрос о том, как доставить и как включить товары в экономический оборот. Поэтому закон предоставил возможность законно перевести под юрисдикцию Грузии произведенный на оккупированной территории товар. Примечательно также, что можно вывезти эти товары за пределы Грузии», - заявил Акакий Чаргеишвили.



На вопрос, восстановится или нет морское сообщение между контролируемой грузинским правительством территорией и оккупированной Россией Абхазией, Акакий Чаргеишвили отвечает:



«Стало возможно, чтобы легитимное лицо, проживающее на оккупированной территории Абхазии, которое занято, например, рыбной ловлей, смог войти в акваторию портов Поти или Батуми, и доставить выловленную в оккупированной зоне рыбу на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии. Это законодательная основа, которая была создана летом 2018 года. Соответственно, перевозка товара может быть законной в течение долгого времени. В этом контексте, если мы посмотрим на часть морских перевозок, здесь юрисдикция сужается, и это относится конкретно к компании со статусом специального предприятия, которая будет действовать на оккупированной территории под юрисдикцией грузинского законодательства», - сказал юрист.



Пока неизвестно, под каким флагом войдет корабль в порт Батуми и Поти, хотя, возможно, что они появятся под флагом оккупированного региона.



«У нас не должно быть проблем с этим вопросом. Если корабль заходит, это означает, что это тот самый корабль, который принадлежит определенной компании. Конкретная компания, под юрисдикцией Грузии, определяется как предприятие под статусом специального режима, легитимация выдана законодательством Грузии и исходя из этого, подразумевается, что ее флаг является грузинским. Корабль - это факт, который находится на балансе компании со статусом спецпредприятия, которое является грузинским предприятием», - объясняет Акакий Чаргеишвили.



В настоящее время неизвестно, примут ли лица, проживающие на оккупированной территории инициативы, которые предлагает правительство Грузии. Также неизвестно, разрешит ли оккупационный режим Абхазии проживающим там легитимным лица участвовать в подобных программах.



«Реально, оккупирующему государству и де-факто правительству ясно, что такого рода поощряющие мероприятия никоим образом им не нужны для развития. Хотя, они никуда не денутся от тех положительных фактов, которые имеют место в системе здравоохранения. Многие люди приезжают с оккупированных территорий и получают множество услуг в области здравоохранения. Когда молодежь из оккупированной Абхазии приехала смотреть футбол, этот вопрос широко обсуждался, им угрожали арестом, впрочем, там же было распространено заявление де-факто абхазского лидера о том, что они не могут обойти существующую реальность, что им нужна медицинская помощь. Исходя из этого, первый шаг - это здравоохранение, второй - образование, третий - торговля, этого не избежать. Это для них дополнительный доход, экономическое развитие и так далее. Этот процесс отбеливает отношения, которые, возможно, итак имеют место. Очевидно, что со стороны де-факто правительства послудет негативное отношение, но это не помешает развитию человеческих отношений», - заявил Чаргеишвили.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>