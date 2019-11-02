Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Грузинско-черкесский форум прошел в Иордании

02.11.2019 Впервые в истории черкесских организаций, в Иордании состоялась официальная встреча грузинских и черкесских представителей из Турции, Америки, Грузии, Иордании. Встреча была организована при поддержке посольства Грузии в Иордании в лице посла Грузии в Хашимитском Королевстве Зазы Канделаки, Черкесским Культурным Центром в Тбилиси во главе с профессором Мерабом Чухуа, Черкесской Благотворительной Организации во главе с Зухди Джанибеком, сообщает Черкесский культурный центр.



На мероприятии собрались более 135 гостей, большинство из которых были интеллектуалами черкесского сообщества. Некоторые из них занимали высокие посты в разных сферах в Иордании следующим образом: 1 член верхней палаты парламента, 4 представителя парламента, 5 членов Черкесского племенного совета, 3 бывших министра, 13 бывших высокопоставленных офицеров армии, 4 профессоров и академиков, а также писатели, поэты, черкесские активисты, интеллектуалы и журналисты.



Форум торжественно открыл руководитель Черкесской Благотворительной Организации Зухди Джанибек.



В первой части форума выступали:



Директор Черкесского Культурного Центра, профессор Мераб Чухуа (Грузия): «Черкесско-грузинские отношения в кавказской политике Грузии».



Председатель Международного Черкесского Совета Иад Йогар (США): «Грузинско-черкесские отношения: настоящее и будущее».



Представители черкесской диаспоры Дидем и Нусрет Баш (Турция): «Грузинско-абхазские отношения и роль кавказских организаций в Турции».



Адыгские организации в Иордании наградили директора Черкесского Культурного Центра в Тбилиси профессора Мераба Чухуа специальным орденом за высокие достижения в черкесологии. Профессор Мераб Чухуа, в свою очередь, представил и передал в Черкесскую Благотворительную Организацию научные издания ЧКЦ – собственную капитальную монографию «Черкесско-абхазско-грузинский этимологический словарь», монографию «Черкесская культура» научного координатора ЧКЦ, профессора Нугзара Антелава, и монографию «Черкесское золотое шитье» известного черкесского исследователя Мадины Иваноква (Докшоква).



Во второй части форума состоялась презентация переводов на черкесский и абхазский языки поэмы «Джакомо Понти» известного грузинского поэта Дато Маградзе. Перевод на черкесский язык осуществлен поэтессой Ларисой Тупцоковой, на абхазский – переводчиком и журналистом Ирмой Осиа.



В ходе мероприятия была попытка сорвать встречу абхазско-абазинской группой людей, которая, вероятно, была связана с посольством РФ в Иордании, так как на мероприятие в Черкесскую ассоциацию без приглашения пришел русский консул в Иордании Мугамед Хуссейн Дагестани, но его не впустили в зал черкесские патриоты. Протестующая группа с плакатами, черкесскими и абхазскими флагами зашла в зал, прошлась и вышла на улицу, где они и продолжили свою акцию.



Грузино-черкесский форум в Иордании прошел успешно, на высшем уровне. Во время состоявшейся в Аммане встречи обсуждался текст меморандума о дальнейшем сотрудничестве между Черкесским Культурным Центром в Тбилиси и Черкесской Благотворительной Организацией в Аммане, который будет подписан в Тбилиси.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>