ЕГ и «Собрание абхазов» выступают за проведение выборов в Верховный совет Абхазии

«Европейская Грузия» и «Собрание абхазов» выступают с инициативой провести выборы Верховного совета Абхазии по пропорциональной системе. Данную инициативу «Европейская Грузия» зарегистрирует сегодня.
В законопроекте отмечается, что предстоящие выборы в Верховный совет Абхазии должны параллельно пройти с парламентскими и выборами в органы местного самоуправления, где по пропорциональной системе будут избраны 30 членов Верховного совета Абхазии.
Что же касается лиц, которых должны избрать в Верховный совет, согласно изменениям, право участвовать в выборах будет у граждан, имеющих статус вынужденно перемещенного лица (беженца), а также у граждан Грузии, проживающих на оккупированной территории Абхазии.