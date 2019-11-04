ЕГ и «Собрание абхазов» выступают за проведение выборов в Верховный совет Абхазии

04.11.2019 «Европейская Грузия» и «Собрание абхазов» выступают с инициативой провести выборы Верховного совета Абхазии по пропорциональной системе. Данную инициативу «Европейская Грузия» зарегистрирует сегодня.



В законопроекте отмечается, что предстоящие выборы в Верховный совет Абхазии должны параллельно пройти с парламентскими и выборами в органы местного самоуправления, где по пропорциональной системе будут избраны 30 членов Верховного совета Абхазии.



Что же касается лиц, которых должны избрать в Верховный совет, согласно изменениям, право участвовать в выборах будет у граждан, имеющих статус вынужденно перемещенного лица (беженца), а также у граждан Грузии, проживающих на оккупированной территории Абхазии.











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