Китайцы обсуждают возможность производства электромобилей и мобильных телефонов в Абхазии

12.11.2019 Китайская делегация, которую представляли Лонг Вейбо – директор офиса в ШаньДжи, главный инженер фирмы China UNiCOM, Лью Я Джун – заместитель Председателя Китайско-Азиатской Ассоциации Экономического развития, Гэ Чжили – представитель марионеточного режима Абхазии в КНР, провела встречу с представителями оккупационного режима Абхазии. На встрече, по сообщениям абхазских СМИ, присутствовал также почетный представитель абхазского режима в Приволжском Федеральном Округе РФ Литвинчук В.И.



Сообщается, что стороны обсуждали различные темы, связанные с "таможенной спецификой".



Как сообщают СМИ, в ходе встречи был затронут широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности между двумя странами. В частности, обсуждалась возможность создания особой экономической зоны с целью реализации различных проектов, направленных на создание предприятий по сборке мобильных телефонов. Кроме того, китайской делегацией было высказано намерение наладить производство на территории Абхазии электромобилей.









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