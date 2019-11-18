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    ВС Абхазии выражает обеспокоенность по поводу похищения оккупантами грузинского врача
    18.11.2019
    Верховный Совет Автономной Республики Абхазия выражает глубокую обеспокоенность по поводу незаконного задержания президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии, известного врача Важа Гаприндашвили.

    «Указанный факт является продолжением преступной, агрессивной политики оккупационного режима в Цхинвали», - говорится в заявлении Верховного Совета А/Р Абхазия.

    «Для нас неприемлемо использование оккупационными силами гуманитарных вопросов с целью политического давления. Кроме того, недопустимо задержание врача, прибывшего в регион для исполнения своего профессионального долга. Подобными мерами Российская Федерация пытается усугубить и без того сложную ситуацию в регионе, как с точки зрения безопасности, так и прав человека и гуманитарных вопросов.

    Верховный Совет Автономной Республики Абхазия призывает мировое сообщество, международные организации, дипломатический корпус, предпринять все меры для освобождения Важа Гаприндашвили в кратчайшие сроки», - говорится в заявлении.


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