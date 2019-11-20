Очередное ДТП - очередные жертвы

Двое мужчин погибли в аварии в районе Ачадары вечером 20 ноября,сообщают российские СМИ. Авария произошла в результате столкновения автомобиля марки "Honda Fit" и грузовика марки "MAN".



"Honda Fit управлял Рустам Чагава, с ним был пассажир Юрий Самушия. Оба скончались. Водитель автомобиля "MAN", Айба Астамур, на данный момент находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.



Обстоятельства аварии уточняются, на месте ДТП работают абхазские "правоохранители".



По данным абхазского МВД, в первом полугодии 2019 года совершено 95 аварий, погибли 24 человека, 141 человек пострадал.









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