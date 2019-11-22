Стрельба в Сухуми - три человека ранены

22.11.2019 На набережной в Сухуми произошла стрельба. Территория оцеплена. На место происшествия прибыл глава местного МВД Гарри Аршба.



В городскую больницу Сухуми доставлены три человека с огнестрельными ранениями, сообщили Sputnik Абхазия в приемной городской клинической больницы Сухуми.



Там уточнили, что пострадавшие – девушка и двое мужчин. Все они находятся в операционных, сказали в приемной городской клинической больницы города.



По распространенной в социальных сетях информации, стрельба была связана с воровскими разборками. Сообщается, что стреляли в гудаутских "воров в законе" - Астамура (Астика) Шамба и Алхаса (Хасика) Авидзба. Первый из них скончался. Раненая в ходе стрельбы девушка является сотрудницей близлежащего ресторана "Сан Ремо".









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