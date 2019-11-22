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    В результате стрельбы в Сухуми погибли три человека
    22.11.2019
    Абхазской МВД опубликовало некоторые подробности инцидента в центре Сухуми. По предварительным данным, примерно в 14:40 трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан Ремо» в центре Сухуми, в результате чего погибли три человека: Астамур Шамба погиб на месте, второй пострадавший (Алхас Авидзба) и сотрудница кафе (Доминика Акиртава), скончались на операционном столе. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщает "Эхо Кавказа".

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данный автомобиль обнаружен горящим в районе «Депо». Мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.

    Все сотрудники местного МВД подняты по тревоге, в Сухуми объявлен план «Перехват» по установлению и задержанию преступников.


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