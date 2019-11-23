На месте стрельбы в Сухуми обнларужены более 80 гильз

23.11.2019 Более 80 гильз было обнаружено на месте стрельбы в центре Сухуми, в результате которой погибли два «вора в законе», еще четверо пострадали.



"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, с которого изъяты образцы крови, и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и пять гильз от пистолета неустановленного образца", - сообщают в прокуратуре.



По данным Генпрокуратуры, в нападении участвовали не менее четырех человек, они были в масках и камуфлированной одежде. Спустя полтора часа после случившегося силовики обнаружили на заброшенной территории у депо железнодорожного вокзала Сухуми горящий автомобиль марки Toyota Маrk 2 без регистрационных знаков белого цвета. "В салоне вышеуказанного автомобиля были изъяты четыре единицы огнестрельного автоматического оружия системы "Калашникова", - отметили в Генпрокуратуре.



В пятницу в центре Сухума в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в масках из автомобиля в сторону летней веранды ресторана "Сан-Ремо", погибли два криминальных авторитета - Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Официантка, 22-летняя жительница Сухуми, которая в этот момент подошла к столику, получила огнестрельные ранения в голову и в критическом состоянии находится в реанимации. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, но их жизнь вне опасности.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>