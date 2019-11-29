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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Большой облом - Грузия сорвала участие абхазов в международной выставке в Египте

29.11.2019 9 по 11 декабря 2019 года в Каире будет проходить V международная торговая выставка продуктов питания и напитков «Food Africa-2019», к которой абхазская Торгово-промышленная палата готовилась полгода. В рамках подготовки велись длительные переговоры по прохождению регистрации и разработке схемы павильона. Планировалось отправить в Египет 4 человек, и даже деньги заплатили за аренду павильона площадью в 12 кв. м. Но не тут-то было...



По ин формации абхазской ТПП, несколько дней назад, организаторы «Food Africa 2019» устно сообщили им о требовании посольства Грузии, которое располагается в Каире, исключить из стран-участниц выставки абхазских представителей с использованием абхазской атрибутики. Позже, организаторов мероприятия проинформировал МИД Египта о поступившей ноте протеста посольства Грузии в Египте и рекомендовало расторгнуть Договор с ТПП Абхазии. 19 ноября организаторы направили абхазам официальный отказ, который, по информации абхазских СМИ, объясняется «нежеланием подрывать отношения с МИД Египта, а также в целях сохранения имиджа своей выставки»



В Абхазии по этому поводу серьезно обиделись и стали указывать египтянам, что их действия "носят дискриминационный характер по отношению к Республике Абхазия в целом". и что "бизнес всегда должен находиться вне политики". Более того, абхазская сторона в стиле российского МИД отметила, что действия МИД Египта "наносят серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству" между Абхазией и Египтом".



Возмущенные абхазы в своем заявлении вновь пожаловались на действия властей Грузии, которые всячески пытаются помешать оккупационному режиму Абхазии представить этот регион Грузии как независимое государство на международных площадках.



«Грузинская сторона тщательно отслеживает действия ТПП РА, так как на сегодняшний день это единственная организация в Абхазии, которая принимает участие в международных выставках в качестве представителей независимого государства и продвигает положительный имидж страны за рубежом»- говорится в заявлении ТПП Абхазии. Также отмечается, что «несмотря на подобные преграды и провокации, ТПП РА и впредь будет принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и доносить достоверную информацию об Абхазии до граждан разных стран». Но как же тогда «бизнес всегда должен находиться вне политики»?









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