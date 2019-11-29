В Абхазии началась охота на армян?

29.11.2019 В Абхазии в течение недели абхазы похитили и ранили двух граждан армянской национальности.



24 ноября 2019 в Сухуми похитили директора фирмы "Данон" Григорян Армена Ашотовича 1976 года рождения и требуют от семьи 17 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дел. Из материалов уголовного дела следует ,что 24 ноября 2019 года примерно в 17:30 минут в г. Сухуми. В районе кладбища «Лечкоп» неустановленной группой лиц совершено похищение Григорян Армена Ашотовича 1976 года рождения.



28 ноября 2019 года тяжело ранен в драке с абхазом Степанян Георгия Георгиевича 1975 года рождения. Прокуратурой возбуждено уголовно дело по статьям "покушение на умышленное убийство" и "незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия". Согласно материалам дела сообщение о доставлении пострадавшего в Гагрское ЦРБ поступило примерно в 16:00 28 ноября 2019 года. Степанян Г.Г. был прооперирован и в последствии родственниками направлен для дальнейшей реабилитации в городскую больницу г. Сочи РФ. По состоянию на утро 29 ноября 2019 г. находится в сознании, состояние здоровья стабильно тяжелое. Согласно показаниям врачей - Степанян Г.Г. получил ранения в область грудной клетки и поясничного отдела, кисти правой руки и левого предплечья. Согласно оперативной информации в совершении покушения на убийство Степанян Г.Г. подозревается житель г. Гагра Барциц Джамал Ширинович 1959 года рождения,









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