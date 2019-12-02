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    Российский круизный лайнер «Князь Владимир» вошел в Абхазию
    02.12.2019
    2 декабря в Сухумскую бухту зашел круизный лайнер «Князь Владимир» без пассажиров. Теплоход пришвартовался в 9.20.

    Последний раз круизные лайнеры заходили в Сухуми перед войной, в 1992 году. В советское время в Абхазию прибывали лайнеры из стран черноморского региона, среди них были «Адмирал Нахимов», «Шота Руставели» и др.

    Экипаж судна составляет около 230 человек, максимальная пассажировместимость - 850 человек. Лайнер располагает 337 каютами различного типа - с иллюминаторами и без иллюминаторов.

    Чтобы лайнер мог зайти в порт Сухуми, были проведены работы по углублению дна моря.

    19 октября «Князь Владимир» завершил навигацию 2019 года и вернулся в порт приписки Сочи. Всего за круизный сезон совершенно 23 рейса и перевезено 7776 пассажиров.

    Как сообщает официальный сайт лайнера, в 2020 году навигация продлится с 1 марта по 31 октября. «Князь Владимир» совершит 35 рейсов, шесть из которых планируются с учетом заходов в порт Сухуми.


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