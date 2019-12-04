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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Стали известны дополнительные детали недавней кровавой криминальной разборки в Сухуми

04.12.2019 Участники социальных сетей из Абхазии распространяют некоторые новые детали недавней кровавой криминальной разборки, имевшей место на набережной в Сухуми. Напомним, что в результате стрельбы были убиты два "вора в законе" Астамур Хашба и Алхас Авидзба, а раненная официантка Доминика Акиртава скончалась вчера в клинике.



Как пишут участники социальных сетей без ссылок на какие-либо источники, главным заказчиком этого кровопролития называется родной племянник первого лидера абхазского режима Владислава Ардзинба, Кямал Ардзинба. Согласно информации, он в срочном порядке покинул территорию Абхазии. Автор поста также сообщает, что заместитель главы абхазского МВД Казбек Кишмахов был в курсе планируемого убийства.



Ранее также сообщалось, что родственники убитых "воров в законе" "забрали из дома бывшего замминистра МВД Кишмахова на разговор". Согласно информации, разговор с Кишмаховым сначала вели на кемпинге под Гумистинским мостом, а потом его увезли в Гудауту.



"Разговор был долгим. Его обвиняли в укрывательстве и бездействии в отношении преступников. В итоге Кишмахов назвал имена некоторых соучастников расстрела людей на Брехаловке. Обещал не покидать Абхазию, жить тут и помогать родственникам погибших ребят найти всех виновных", - говорится в сообщении.



Сообщается, что Кишмахов, который знал все детали этого дела, просил помощи у милиции взамен на информацию о заказчиках. При этом отмечается, что глава "МВД" Гарри Аршба, которому пришлось уйти с поста после того, как родственники убитых криминалов стали угрожать действующему главе Раулю Хаджимба и всему роду Аршба. По всей вероятности, в ближайшее время уйдет в отставку и "генеральный прокурор".



Что же касается официантки Доминики Акиртава, которая в момент стрельбы обслуживала убитых криминальных авторитетов, ее называют соучастницей. Согласно сообщениям, в ее телефоне была обнаружена SMS-переписка с убийцами криминальных авторитетов.









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