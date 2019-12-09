Арестован бывший кандидат в лидеры марионеточно горежима Абхазии Артур Анкваб

Сухумский городской суд на заседании в понедельник 9 декабря вынес решение об аресте сроком на два месяца бывшего кандидата в "президенты" Артура Анкваб по подозрению в похищении бизнесмена Армена Григоряна, сообщает Sputnik Абхазия.



Сторона обвинения выступила с ходатайством заключить под стражу Артура Анкваб сроком на два месяца. Обвинитель заявил, что подозреваемый, находясь на свободе, может оказывать воздействие на свидетелей и участников уголовного судопроизводства, влиять на ход следствия, вступать в сговор с соучастниками совершенного преступления, либо скрыться от преследования суда.

Похищенный 24 ноября Армен Григорян был найден 1 декабря в рамках оперативно-розыскных мероприятий в одном из сел Гудаутского района. По подозрению в совершении похищения были задержаны несколько человек, в том числе 6 декабря 2019 года задержали Артур Анкваб.



Уголовное дело по факту похищения Григоряна было возбуждено прокуратурой города Сухуми 29 ноября 2019 года. 2 декабря дело было изъято из производства прокуратуры Сухуми и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.









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