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    Арестован бывший кандидат в лидеры марионеточно горежима Абхазии Артур Анкваб
    09.12.2019
    Сухумский городской суд на заседании в понедельник 9 декабря вынес решение об аресте сроком на два месяца бывшего кандидата в "президенты" Артура Анкваб по подозрению в похищении бизнесмена Армена Григоряна, сообщает Sputnik Абхазия.

    Сторона обвинения выступила с ходатайством заключить под стражу Артура Анкваб сроком на два месяца. Обвинитель заявил, что подозреваемый, находясь на свободе, может оказывать воздействие на свидетелей и участников уголовного судопроизводства, влиять на ход следствия, вступать в сговор с соучастниками совершенного преступления, либо скрыться от преследования суда.
    Похищенный 24 ноября Армен Григорян был найден 1 декабря в рамках оперативно-розыскных мероприятий в одном из сел Гудаутского района. По подозрению в совершении похищения были задержаны несколько человек, в том числе 6 декабря 2019 года задержали Артур Анкваб.

    Уголовное дело по факту похищения Григоряна было возбуждено прокуратурой города Сухуми 29 ноября 2019 года. 2 декабря дело было изъято из производства прокуратуры Сухуми и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.


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