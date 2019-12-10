Тойво Клаар: Ситуация перед 50-м раундом Женевских переговоров довольно напряженная

10.12.2019 По словам сопредседателя Женевских переговоров Тойво Клаара, ситуация перед 50-м раундом Женевских переговоров довольно напряженная, однако спецпредставитель ЕС надеется, что стороны готовы к серьезной дискуссии.



Что касается одной из основных тем 50-го раунда переговоров — незаконного задержания врача Важи Гаприндашвили, специальный представитель ЕС говорит, что по мнению женевских сопредседателей, случаи задержания в целом не должны происходить.



«Ситуация довольно напряженная. Все это осознают. Факт, что женевские дискуссии мало что дали за эти годы. У нас были и более сложные и менее сложные моменты. Естественно, сейчас довольно сложный момент. Тот факт, что врач Гаприндашвили задержан, является очередным примером того, что в течение многих лет фактами задержания многих людей у нас было множество печальных инцидентов. Мы должны серьезно обсудить это. Хочу на это надеяться. Также, после событий, которые развернулись у Цнелиси в августе, есть соглашение и интерес со стороны всех участников, чтобы была серьезная дискуссия. Моя позиция и позиция сопредседателей заключается в том, что арест не только врача Гаприндашвили, но и все случаи задержания должны быть решены своевременно и народ не должен быть задержан», — заявил Тойво Клаар.









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