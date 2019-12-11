Абхазы на грани вымирания - за три квартала в Абхазии родилось всего 1262 ребенка

11.12.2019 За три квартала текущего года, по данным абхазского Минздрава, родилось 1262 ребенка, сказал на пресс-конференции глава этого ведомства Тамаз Цахнакия. Для сравнения в 2018 году в родильных учреждениях Абхазии родилось около 1700 детей.



"О количестве родившихся детей в российских медучреждениях в этом году мы пока сказать не можем", - подчеркнул он.



Цахнакия считает, что причин, по которым жители этого оккупированного региона Грузии уезжают на роды в Российскую Федерацию, несколько.



"Во-первых, материнский капитал при наличии российского гражданства - это существенный фактор. Во-вторых, если в ходе наблюдения беременности выявляются те или иные проблемы, связанные с состоянием здоровья матери и ребенка, то, конечно, им рекомендуется выезжать в специализированные учреждения родовспоможения", - сказал Цахнакия.











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