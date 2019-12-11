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    Два брата стали жертвами семейного конфликта в Гагрском районе
    11.12.2019
    В результате бытовой ссоры, возникшей между двумя братьями, один скончался от полученных огнестрельных ран, другой находится в реанимационном отделении Республиканской больницы.

    "10 декабря между братьями Арсалия произошел семейная ссора. Младший из братьев, 1996 года рождения, выстрелил из травматического пистолета в грудь и в ногу старшего брата, 1991 года рождения. После того, как ему сообщили, что пострадавший умер, он выстрелил себе в висок. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии Находится в Республиканской больнице", - сообщает "Абхазия-Информ".

    Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия".


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