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    В Абхазии ищут фермы по майнингу биткойнов
    12.12.2019
    Глава правительства абхазского оккупационного режима Валерий Бганба провел совещание, посвященное текущему состоянию электросетей. На встрече, среди прочего, обсуждался вопрос майнинга.

    В совещании приняли участие представители различных ведомств, ГК «Черноморэнерго», местной службы «госбезопасности» и другие.

    Как заявил глава «Черноморэнерго» Аслан Басария, компания была вынуждена ограничить подачу электричества в различные районы из-за существенных нагрузок на сети. Одной из причин этих нагрузок называют работу майнинг-ферм.

    Бганбма поручил усилить деятельность по выявлению крупных майнинговых ферм.

    Отметим, майнинг на территории Абхазии запрещен с декабря прошлого года. Тогда лидер режима Рауль Хаджимба также поставил задачу «прокуратуре» и «МВД» выявлять незаконные майнинговые фермы. Какие-либо достижения указанных ведомств в поисках майнинговых ферм до сих пор не известны. В социальных сетях же активно сообщается о том, что держателями таких ферм являются сами абхазские "политики", которые сами себя ловить не станут.

    В июне в Абхазии разработали законопроект для регулирования деятельности по добыче криптовалют.


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