Союз «Абхазия-Крым» - новая схема отмывания денег

В Кремле разработали новую схему отмывания денег. В оккупированном Россией Крыму (Украина) прошли «официальные» встречи с представителями другого оккупированного Кремлем региона – Абхазии(Грузия).



По итогам этих встреч «на высоком уровне» можно сказать, что Крым собирается развиваться за счет помощи из Абхазии. Из той Абхазии, которая сама еле сводит концы с концами. В частности, по распространённой информации планируется увеличить объем поставок сельхозпродукции, фруктов и промышленных товаров.



Представитель оккупационного режима Крыма Мурадов заявил, что «…речь идет о поставках строительных материалов, южных фруктов из Абхазии, транспортных, туристических возможностях регионов…».



Если с сельхозпродуктами, фруктами и стройматериалами более или менее понятно, то с «туристическими возможностями» вопросы есть, и не один. Тем более, когда в этой сфере оба региона с давних лет являются конкурентами. Будет интересно посмотреть, кто у кого будет «отнимать кусок хлеба».



С другой стороны, за этими заявлениями могут стоять совершенно другие цели. Оба региона находятся на полной дотации Кремля и являются черной дырой для отмывания денег. Включив Крым в состав России, отмывать деньги на прямую сложнее, а через бесконтрольную Абхазию - весьма удобно.









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