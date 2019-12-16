.: Лента Новостей
  • Союз «Абхазия-Крым» - новая схема отмывания денег
  • В Абхазии ищут фермы по майнингу биткойнов
  • Два брата стали жертвами семейного конфликта в Гагрском районе
  • Абхазы на грани вымирания - за три квартала в Абхазии родилось всего 1262 ребенка
  • Назван подозреваемый в расстреле «воров в законе» Астика и Хасика в Абхазии
  • Тойво Клаар: Ситуация перед 50-м раундом Женевских переговоров довольно напряженная
  • Арестован бывший кандидат в лидеры марионеточно горежима Абхазии Артур Анкваб
  • Абхазов усиленно будут обучать русскому языку и литературе
  • Бандитская реальность Абхазии
  • Стали известны дополнительные детали недавней кровавой криминальной разборки в Сухуми

    •
     
    Союз «Абхазия-Крым» - новая схема отмывания денег
    16.12.2019
    В Кремле разработали новую схему отмывания денег. В оккупированном Россией Крыму (Украина) прошли «официальные» встречи с представителями другого оккупированного Кремлем региона – Абхазии(Грузия).

    По итогам этих встреч «на высоком уровне» можно сказать, что Крым собирается развиваться за счет помощи из Абхазии. Из той Абхазии, которая сама еле сводит концы с концами. В частности, по распространённой информации планируется увеличить объем поставок сельхозпродукции, фруктов и промышленных товаров.

    Представитель оккупационного режима Крыма Мурадов заявил, что «…речь идет о поставках строительных материалов, южных фруктов из Абхазии, транспортных, туристических возможностях регионов…».

    Если с сельхозпродуктами, фруктами и стройматериалами более или менее понятно, то с «туристическими возможностями» вопросы есть, и не один. Тем более, когда в этой сфере оба региона с давних лет являются конкурентами. Будет интересно посмотреть, кто у кого будет «отнимать кусок хлеба».

    С другой стороны, за этими заявлениями могут стоять совершенно другие цели. Оба региона находятся на полной дотации Кремля и являются черной дырой для отмывания денег. Включив Крым в состав России, отмывать деньги на прямую сложнее, а через бесконтрольную Абхазию - весьма удобно.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия