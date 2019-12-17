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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Лидер абхазской оппозиции, отравленный накануне выборов, вернулся в Абхазию «посмотреть судям в глаза»

17.12.2019 Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания вернулся в Абхазию после 8-месячного отсутствия после того, как он был отравлен и проходил лечение. Сегодня он встречался с представителями партии «Амцахара».



Бжания заявил, что его возвращение было тайной и об этом не знали даже родные. Впрочем, информация о том, что Бжания вылетел на самолете из Москвы в Сочи распространялась в социальных сетях. Видимо, тайной это было только для членов его семьи.



«Никто не знал, что я сегодня приезжаю в Абхазию. Если бы я об этом сказал, могли быть силы, которые могли мне помешать. Я приехал на один день. Моя семья не знает, что я приехал сюда. Брат мой родной не знает. Прервал лечение, реабилитацию, прилетел на один день. Человек, который называет себя президентом, сказал, обращаясь к судьям, что судьи занимаются непонятно чем. Я приехал для того, чтобы честных судей поддержать, высказать им свою поддержку и посмотреть в глаза тех судей, которые осмелятся принять незаконное решение, если такие будут. Судя по всему, такие тоже будут», - сказал Аслан Бжания.



Речь идет о том, что на завтра назначено заседание т.н. Верховного суда Абхазии по иску Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным решения ЦИК Абхазии об итогах выборов лидера марионеточного режима.



«Надеюсь, даже уверен в этом, я не один, которому это будет интересно. Никаких других акций я не планирую. Никто ничего не исправит, если не исправите это вы. Я не то, что готов это дело продолжить, я готов его продолжить в первых рядах. Мы, конечно же, будем приветствовать всех тех, кто признает свою ошибочность и поддержат нас, независимо от того, какую позицию они занимают до сегодняшнего дня. Я не намерен отступить ни на один шаг. В 2020 году должны пройти выборы президента, законные выборы президента. Ни шагу назад. Это непростое дело. Никого недооценивать не надо», - заявил Аслан Бжания.



Он отметил, что надо действовать адекватно сложившейся ситуации. Касаясь прошедших выборов сказал, что надо проанализировать их итоги.



«Каждый сделал все, что мог. Мы проанализируем выборы не для того, чтобы кого-то в чем-то упрекать, а для того, чтобы стать еще сильнее, для того, чтобы получить тот результат, который является законным и справедливым. Только с этой точки зрения. Я с вами», - заключил Бжания.



За несколько месяце до выборов, в частности, 18 апреля Аслан Бжания в критическом состоянии был доставлен в Московскую городскую больницу имени Буянова. Со схожими симптомами были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания. В течение долгого времени не было достоверной информации ни о результатах медицинского обследования, ни о точном диагнозе А. Бжания и его сотрудников. В условиях информационного вакуума, у многих сохранялась надежда на скорое выздоровление



Подозрения об отравлении подтвердились после получения достоверных данных о медицинском обследовании биологического материала А. Бжания. Выводы целой группы специалистов указали на факт преступного внешнего воздействия с целью физического устранения лидера оппозиции.



Согласно результатам анализов, проведенных в лаборатории NY Хефе, (Нимфенбургер штрассе 10 д.) города Мюнхена за подписью четырех докторов медицинских наук, двух профессоров медицины и специалистов в области терапии и кардиологии, были сообщены следующие данные:



1. Повышенные показатели ртути в крови

2. Повышенные показатели алюминия в моче (138 мкг/л) при референсных значениях (норма) до 35 мкг/л.

3. Повышенные показатели кадмия (1,4мкг/л).

4. Повышенные показатели бензиодиазепинов (307мкг экв/л).



Следует особо подчеркнуть, что эти анализы были сделаны уже после двух процедур очистки крови (плазмоцитофарез). Это означает, что первоначальные показатели были близки к критическим.



"Врачи отмечают, что уровень бензодиазепинов мог быть в определенной степени с седацией в больнице. Кроме того, уровень кадмия в крови может быть связан с двумя процедурами очищения крови. Наиболее серьезные причины болезни могут быть связаны именно с повышенным содержанием алюминия и ртути.



Получены данные и из медицинской карты больного Бжания Левана Дмитриевича, сотрудника охраны А.Г. Бжания. Исходя из заключения врачей, возможность инфекционного заболевания была исключена. В заключении иммунолога от 26.04.2019 сказано: «нельзя исключить аутоиммунное поражение и отравление неизвестными веществами». Рекомендованы анализ на тяжелые металлы и консультация токсиколога. Ярко выражено токсическое поражение зрительного нерва", - говорилось в заявлении семьи Бжания.









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