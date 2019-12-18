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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Фактор Бжания – реальная цель оппозиции

18.12.2019 - Вероника Аксёнова В оккупированной Абхазии криминогенная ситуация стала главным политическим вопросом, вокруг чего строят свои планы политики. Оппозиция все часто критикует правительство Хаджимба в неспособности «навести порядок в государстве». Сама власть критикует оппозицию в политизации и целенаправленном нагнетании ситуации. Представители оккупационного режима заявляют, что оппозиция пытается использовать возникший в регионе кризис в свою пользу и еще более обострить у населения ощущение безнадежности.



Для популяризации оппозиции и воздействия на настроения населения активно освещался вопрос и детали возвращения Аслана Бжания. Пиаркампания его возвращения была устроена так, что его приезд был похож на появление мессии. Начиная прямо с р.Псоу (грузино-российская граница), где его уже ожидала группа сторонников, Бжания несколько раз остановился в Гудаутском и Гагрском районах. На встречах с населением он обещал быть непримиримым к сложившейся сейчас в Абхазии тяжелой криминогенной обстановке и не даст возможности разрушения Абхазии.



Апеллируя к тяжелой криминогенной обстановке, А.Бжания пытается укрепить оппозицию. С другой стороны, власти в противовес срочно заявили о задержании одного из подозреваемых в громком убийстве, произошедшим 22 ноября. Интерес вызывает факт того, что если официально не озвучивается личность задержанного, то в социальной сети распространилась информация, что задержан Демур Ахалая, брат которого - Давид Ахалая – является одним из личным охранником Рауля Хаджимба. Выходит, что власти вновь стараются замять дело.



С другой стороны, представителям оппозиции тоже мало интересует сама криминогенная ситуация. Бжания и другие политики сами понимают, что с криминалом бороться не получится. Система и жизнь «независимой Абхазии» устроена по криминальной вертикали, где все как могут воруют, и чем выше занимаемая ступень, тем больше достается. Реально все, и представители власти, и оппозиция, стараются прийти к власти ради наживы. Даже не скрывая того, перед своими сторонниками отчитывались об итогах кулуарных переговоров с оппонентами и властями. К примеру – Хаджимба предлагал своему оппоненту Алхасу Квициния кресло первого вице-премьера. Квициния правда отказался, но взамен потребовал назначить премьер-министром того же Бжания. Александр Анкваб, взамен поддержки во втором туре, от Квициния требовал гарантии назначить его премьер-министром Абхазии. Представители штаба Анкваба, взамен поддержки в получении портфелей министров, так же вели переговоры с Хаджимба. Сам Анкваб требовал портфель премьер-министра, однако ему предложили должность главы администрации президента, от чего он разумеется отказался. Так что как в правительстве, так и в оппозиции реально никого не беспокоит создавшееся в Абхазии кризисное положение. Вопрос криминогенной ситуации используется «властями» и «оппозицией» для получения «политических дивидендов», что в конечном итоге сводится к вопросу кому достанется самый большой кусочек «российского пирога».



С учетом отношения к Хаджимба, в оппозиции видимо пришли к согласию и уже перераспределили должности. Их главная цель создать иллюзию объединения вокруг кризисной ситуации, путем смещения власти взять бразды правления самим и продолжать делать все то, чем занимались всю жизнь – "пилить" российские бюджетные деньги.











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