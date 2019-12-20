В Абхазии планируют искоренить теневую экономику по-грузински

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20.12.2019 - Вероника Аксенова В октябре 2019 года Министерство по налогам и сборам оккупационного режима Абхазии разработало проект постановления о внедрении онлайн-касс, проект представлен на рассмотрение Кабмину. Цель данного проекта, снизить долю теневой экономики, которая, в оккупированной Россией территории Грузии – Абхазии, по разным оценкам составляет порядка 50-55% местного ВВП. Как заявляют официальные лица оккупационного режима Абхазии, онлайн-кассы будут обеспечивать «…сокращение неучтенного оборота, автоматическое выявление зон риска правонарушений для проведения точечных проверок и снижение административной нагрузки на бизнес. Так как все данные о расчетах предпринимателей будут направляться онлайн в налоговые органы…».



«С одной стороны, когда стараешься выстраивать исправную структуру налогообложения, это должно приветствоваться и радовать. С другой стороны, возникают серьёзные проблемы с остальной структурой власти. Проблемой также является общество, для которой коррупция — это неотъемлемое и обязательная часть жизни» - заявил независимый эксперт Гоча Гварамиа. По его словам, в обществе, где коррупция прижилась во всех слоях, и не могут себе представить жить по-другому, такая инициатива обречена на провал.



Как заявил эксперт, «Грузия была первой из стран бывшего СССР, которая внедрила этот проект, однако ей пришлось отказаться также от многих пережитков устоев советского менталитета. Пришлось в корень менять мышление самих граждан. Упразднять всякого рода контрольные структуры, которые кроме побора бизнесменов ничем не занимались». По его словам, пришлось в разы повысить зарплаты чиновникам, что бы те даже мельком не поглядывали за взятки. Проводились специальные мероприятия по выявлению коррумпированных чиновников и сажать их на длительные сроки. Внедрялись разные социальные проекты для потребителей, что бы те привыкли требовать чек от продавцов. Делались контрольные закупки в целях проверки на добропорядочность продавцов в вопросе выбивки кассовых чеков. Проверяли также самих контрольных закупщиков насколько они добросовестно выполняли свои функции. «Отказались от всего, что было выстроено при Советском Союзе. Упразднили институт налоговых, санитарных, пожарных и других прочих инспекторов. Их обязанности были прописаны в иной форме в законодательные базы и ответственность выполнения возложили на самих предпринимателей. Начали все строить с нуля» - заявил Гварамиа.



Эксперт сомневается, что ко всему этому в Абхазии готовы. «Даже у России, которая, проведенную в Грузии не одну реформу старалась перенять и выстроить под свой лад, не получилось. Не получилось по одной причине – реформы оставались только лишь на бумаге, а все остальное оставалась по-прежнему» - заявил Гварамиа. По его словам, с Абхазией еще труднее. Эксперт подчеркивает, что оккупированная Россией Абхазия полностью является частью Российской законодательной базы – «…все сферы деятельности абсолютно подогнаны под российскую юрисдикцию. Сама сущность общество также является под влиянием бандитского менталитета Российской бытности. Учитывая такое стечение обстоятельств, для проведения успешных реформ Грузии, Абхазии придется отказаться от всего советского прошлого, соответственно и от всего российского. Готова ли Абхазия на такое?!.. Навряд ли… Пойти на такой шаг для Абхазии, с учетом российского военного фактора, а также напряжённостью с превышающем по количеству самих абхазов представителей армянской общины, равносильно суициду. В таком случае единственным спасением является наладить отношение с грузинами, на что в данный момент сами абхазы не готовы.» - заявил Гварамиа.



В заключении эксперт заявил, что абхазам надо выбирать – «…оставаться в том болоте, в котором находятся сейчас, так как другой перспективы вместе с Россией у них нет. Или же отказаться от России, как о пережитке Советского Союза, и наладить отношение с грузинами. Другого варианта начать проводить реформы в целях улучшения жизни и стать частью цивилизованного мира, просто нету».











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