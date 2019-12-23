Глава администрации Гагрского района пробыл на должность всего сутки

23.12.2019 Жители Гагры и Гагрского района воспрепятствовали представлению активу района назначенного назначенного на должность главы районной администрации Астамура Кецба.



Как сообщают очевидцы с места событий, местные жители вышли на стихийный митинг перед зданием администрации района и не допустили делегацию во главе с лидером марионеточного режима Раулем Хаджимба в зал заседаний администрации Гагрского района.



Позже Астамур Кецба отказался от должности исполняющего обязанности главы Гагрского района.



Сегодня утром Хаджимба подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Астамур Кецба.



Другим указом был освобождён Геннадий Сичинава от должности главы администрации района согласно поданному заявлению.















* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>