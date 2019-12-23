Глава администрации Гагрского района пробыл на должность всего сутки
23.12.2019
Жители Гагры и Гагрского района воспрепятствовали представлению активу района назначенного назначенного на должность главы районной администрации Астамура Кецба.
Как сообщают очевидцы с места событий, местные жители вышли на стихийный митинг перед зданием администрации района и не допустили делегацию во главе с лидером марионеточного режима Раулем Хаджимба в зал заседаний администрации Гагрского района.
Позже Астамур Кецба отказался от должности исполняющего обязанности главы Гагрского района.
Сегодня утром Хаджимба подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Астамур Кецба.
Другим указом был освобождён Геннадий Сичинава от должности главы администрации района согласно поданному заявлению.
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