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    В Гальском районе горит лес - тушить некому
    24.12.2019
    В лесу, прилегающем к селу Лекухона, что на территории оккупированной Абхазии, горит лес. Территория находится в Гальском районе и прилегает к селу Мужава Цаленджихского района, подконтрольному грузинской стороне.

    По информации мэра Цаленджихи, очагов возгорания нет на подконтрольной грузинской стороне территории. По его же словам, на месте находятся сотрудники Пожарно-спасательной службы, однако перейти на оккупированную территорию они не могут.

    Абхазская сторона пока не начинала работы по ликвидации возгорания.


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