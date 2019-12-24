В Гальском районе горит лес - тушить некому

В лесу, прилегающем к селу Лекухона, что на территории оккупированной Абхазии, горит лес. Территория находится в Гальском районе и прилегает к селу Мужава Цаленджихского района, подконтрольному грузинской стороне.
По информации мэра Цаленджихи, очагов возгорания нет на подконтрольной грузинской стороне территории. По его же словам, на месте находятся сотрудники Пожарно-спасательной службы, однако перейти на оккупированную территорию они не могут.
Абхазская сторона пока не начинала работы по ликвидации возгорания.