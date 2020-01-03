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    В Абхазии задержали еще одного подозреваемого в убийстве «воров в законе»
    03.01.2020
    Абхазские правоохранители задержали еще одного подозреваемого в стрельбе на набережной Сухуми у ресторана Сан-Ремо 22 ноября, в результате которой погибли три человека и двое получили ранения различной степени тяжести.

    Как сообщает в т.н. Генпрокуратуре абхазского режима, задержан уроженец села Моква Очамчирского района 1990 года рождения. Сухумский городской суд 2 января избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 февраля.

    Два криминальных авторитета были убиты 22 ноября в Сухуми у ресторана "Сан-Ремо". На месте преступления абхазские следователи обнаружили более 80 стреляных гильз от автомата Калашникова.

    Тяжелые ранения получила 22-летняя официантка Доминика Акиртава, позднее она скончалась в реанимации Республиканской больницы. С ранениями в Сухумскую больницу были также доставлены еще двое пострадавших

    Нападавшие были в масках и камуфляже. Стрельба у ресторана началась примерно в 14:40. Неизвестные подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям за столиком на тротуаре возле ресторана.

    В результате стрельбы у ресторана "Сан-Ремо" были убиты двое мужчин - криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба - оба уроженцы города Гудаута.


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