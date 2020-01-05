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    Анри Джергения скончался в Москве
    05.01.2020
    В Москве умер Анри Джергения, который в 2000-2001 годах занимал пост т.н. премьер-министра Абхазии. До этого же он работал т.н. генеральным прокурором.

    По информации Sputnik, смерть Джергения подтверждает и другой т.н. бывший премьер-министр Вячеслав Цугба.

    Джергения занимал должности председателя Народного суда, был членом Верховного суда, советником и представителем лидера абхазского сепаратистского лидера Владислава Ардзинба. С 1992 по 2001 годы работал «генеральным прокурором». С 2001 по 2002 годы – «премьер министр».

    Примечательно, что около года назад Анри Джергения в беседе со Sputnik вспоминал подписанное 25 лет назад в Москве «Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта», которое, по его словам, он разработал сам и этот документ оказался успешным для Абхазии. Он заявлял, что документ был составлен очень хитроумно, и грузинская сторона не обратила на это внимания.


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