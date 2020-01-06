Очередное убийство произошло в Абхазии

5 января 2020 года в период времени с 21 до 22:00 в г. Новый Афон житель с. Анхуа Гудаутского района Тимур Ахба, 1955 года рождения, получил смертельное ранение в голову из огнестрельного оружия неустановленного образца.
По подозрению в причастности к совершенному преступлению задержан Роман Ладикович Аргун, 1975 года рождения.
Тимур Ахба - бывший начальник милиции и бывший «мэр» Нового Афона.
Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и баллистические экспертизы.
Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры Гудаутского района.