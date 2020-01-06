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    Очередное убийство произошло в Абхазии
    06.01.2020
    5 января 2020 года в период времени с 21 до 22:00 в г. Новый Афон житель с. Анхуа Гудаутского района Тимур Ахба, 1955 года рождения, получил смертельное ранение в голову из огнестрельного оружия неустановленного образца.

    По подозрению в причастности к совершенному преступлению задержан Роман Ладикович Аргун, 1975 года рождения.

    Тимур Ахба - бывший начальник милиции и бывший «мэр» Нового Афона.

    Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и баллистические экспертизы.

    Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры Гудаутского района.


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