Очередное убийство произошло в Абхазии

5 января 2020 года в период времени с 21 до 22:00 в г. Новый Афон житель с. Анхуа Гудаутского района Тимур Ахба, 1955 года рождения, получил смертельное ранение в голову из огнестрельного оружия неустановленного образца.



По подозрению в причастности к совершенному преступлению задержан Роман Ладикович Аргун, 1975 года рождения.



Тимур Ахба - бывший начальник милиции и бывший «мэр» Нового Афона.



Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и баллистические экспертизы.



Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры Гудаутского района.









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