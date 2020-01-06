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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Аджика спасает Абхазию

06.01.2020 - Алхас Гицба 2019 год, как остальные предыдущие, для Абхазии не был приятным. Борьба за власть, перестрелки, нищета, стагнация, коррупция, все это осталось без изменений. Самым громким событием был расстрел посреди дня на набережной столицы Страны Души двух воров законе. Жертвой этих разборок стала также молодая девушка - официантка Доминика Акиртава. Несмотря на стечение обстоятельств, самым «впечатляющим» стало заявление посла по особым поручениям МИД Абхазии Кана Тания. Подводя итоги участия Абхазии в «Фестивале перца» в Италии, Тания буквально поиздевался над народом заявив, что в Абхазии найден чудо продукт - аджика, который поможет дипломатическому признанию на международной арене. Нет это не розыгрыш. Высокопоставленный и высокооплачиваемый дипломат заявил: «Мощный инструмент общественной дипломатии – это наша кухня, продукция – аджика. Он в определенных ситуациях может открыть нам двери, которые с помощью каких-то политических мероприятий или лозунгов не откроются". Можно радоваться - решение проблемы дипломатического признания найдено! Остаётся чуточку подождать, пока аджика завоюет весь мир, а то, что это случится в скором времени, сомневаться не приходится!



Пока аджика борется на дипломатической арене, Абхазия, начиная с 90–х годов прошлого века, не продвинулась ни на шаг к процветанию и экономической состоятельности. Ни одна власть, ни прошлая, не нынешняя не смогла существенно изменить жизнь граждан, а затянувшийся на десятилетия системный кризис привел к череде острых противостояний. Никогда прежде граждане не были так сильно разочарованы как сегодня. Бессмысленность непрекращающегося политического противостояния лишает людей веры в собственное государство, в собственные силы, в возможность полноценного и успешного развития. Существует ряд основных характеристик, объединяющих все послевоенные правительства — это тотальная коррупция, беззаконие и безнаказанность. Государственная система не просто поражена коррупцией, она полностью вошла в обиход и стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Все знают, что чиновник, который имеет зарплату в несколько тысяч рублей в месяц, владеет автомобилем во сто крат доже. И что самое главное, для всех это приемлемо - многие молодые семьи, ветераны, инвалиды войны остались никому не нужными, забытыми всеми. Существующая система породила в Абхазии дикое социальное неравенство. Простой народ оказался никому не нужен, превратился в электорат, топливо для политических амбиций. В таких условиях, единственной осознанной мотивацией для представителей политической среды становится сохранение себя во власти или попадание во власть любыми методами и любыми путями. Основные политические силы не сумели возглавить процесс реформирования Абхазии, а лишь погрязли в междоусобной борьбе и выяснении личных отношений, что привело Абхазию к глубокому политическому кризису и серьезному расколу в обществе.



Тем времени экономика Абхазии практически не существует! Экономический потенциал не используется! В республике невероятно выгодная геостратегическая и готовая к использованию транспортная инфраструктура: участок «Шелкового пути» через Кавказский хребет, Транскавказская причерноморская дорога. Здесь лучшая гавань на Черном море – через него выход в Мировой океан. Природные условия разрешают выращивать объем и ассортимент сельхозкультур, многократно превышающий потребность населения. Не смотря на всё это, страна не может себя обеспечить не сельхозпродуктами, не предметами первой необходимости.



Для нас, абхазов, Абхазия – «Страна души» -туристический рай девственной природы». Рекламируется по всему миру, но реально пущено все на самотёк. Инфраструктура старая, обслуживание и сервис – ноль. Цены в сезон взвинченные, криминогенная обстановка ужасная, грабёж и насилие над туристами стали нормой… Те, кто побывали раз, вернуться во второй раз и не думают… Вот так и процветает туризм…



На все этом фоне, оказывается нас спасет только аджика …











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