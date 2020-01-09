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    Оппозиция захватила здание администрации Хаджимба (+видео)
    09.01.2020
    Сторонники оппозиции в Сухуми захватили здание администрации лидера марионеточного режима Абхазии Рауля Хаджимба.

    Как сообщают источники с места событий, все окна на первом этаже здания выбиты, по коридорам разгуливают сторонник оппозиции.

    Напомним, что выступление оппозиции началось параллельно рассмотрению иска одного из оппозиционных лидеров Алхаса Квициниа в т.н. Верховный суд о признании недействительными результатов прошедших в этом регионе "президентских выборов".





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