Оппозиция захватила здание администрации Хаджимба (+видео)

Сторонники оппозиции в Сухуми захватили здание администрации лидера марионеточного режима Абхазии Рауля Хаджимба.



Как сообщают источники с места событий, все окна на первом этаже здания выбиты, по коридорам разгуливают сторонник оппозиции.



Напомним, что выступление оппозиции началось параллельно рассмотрению иска одного из оппозиционных лидеров Алхаса Квициниа в т.н. Верховный суд о признании недействительными результатов прошедших в этом регионе "президентских выборов".













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