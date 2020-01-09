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    Хаджимба угрожает чрезвычайным положением
    09.01.2020
    Лидер абхазского режима Рауль Хаджимба, в спешке покинувший здание своей администрации, куда ворвались участники акции за проведение повторных выборы, провел заседние т.н. Совбеза, после чего сделал заявление, что может ввести чрезвычайное положение.

    В своем обращении он призвал сохранять спокойствие и не ставить под угрозу "существование государства". По его же словам, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

    «В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения», - говорится в обращении Хаджимба.

    Напомним, что сторонники оппозиции и родственники недавно убитых в Сухуми "воров в законе" выступили единым фронтом против действующего режима. Параллельно проходило заседание т.н. Верховного суда, где рассматривался иск о признании прошедших в Абхазии выборов недействительными. Участники акции ворвались в здание администрации Рауля Хаджимба, заняли весь первый этаж. Сам Хаджимба успел сбежать оттуда.


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