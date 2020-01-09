Хаджимба угрожает чрезвычайным положением

Лидер абхазского режима Рауль Хаджимба, в спешке покинувший здание своей администрации, куда ворвались участники акции за проведение повторных выборы, провел заседние т.н. Совбеза, после чего сделал заявление, что может ввести чрезвычайное положение.



В своем обращении он призвал сохранять спокойствие и не ставить под угрозу "существование государства". По его же словам, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.



«В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения», - говорится в обращении Хаджимба.



Напомним, что сторонники оппозиции и родственники недавно убитых в Сухуми "воров в законе" выступили единым фронтом против действующего режима. Параллельно проходило заседание т.н. Верховного суда, где рассматривался иск о признании прошедших в Абхазии выборов недействительными. Участники акции ворвались в здание администрации Рауля Хаджимба, заняли весь первый этаж. Сам Хаджимба успел сбежать оттуда.









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